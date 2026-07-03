Trovati in possesso di oltre 2 kg di cocaina, 3 arresti a Villa San Giovanni

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e due donne ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Gli stessi, sottoposti a controllo durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio svolto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, sono stati trovati in possesso di oltre 2 kg di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina.
Dopo le formalità di rito, i tre sono stati associati presso la casa circondariale di Reggio Calabria a disposizione della competente autorità giudiziaria che, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari.