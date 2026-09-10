Si è uccisa Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, vittima della mafia

Si è uccisa a 35 anni Denise, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, ammazzata anni fa dalla ‘ndrangheta. La notizia, anticipata da “Avvenire”, è stata confermata all’Ansa da più fonti.

La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano delle cosche di mafia. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione e proteste contro le mafie.

Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica e la donna sarebbe morta alcuni giorni dopo in ospedale. Non si conoscono ancora i dettagli sul suicidio della donna.