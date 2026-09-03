Spacciavano droga in un ristorante di Diamante, arrestati

Due persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di cocaina e hashish all’interno di un ristorante di Diamante (Cosenza).

A seguito di una perquisizione, gli agenti del commissariato cittadino, con l’ausilio di cani antidroga della Polizia penitenziaria di Paola (Cosenza), hanno trovato 70 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish, in parte già confezionati in dosi e nascosti in diversi punti del locale.

In possesso dei due sospettati di spacciare droga nel ristorante di Diamante sono stati trovati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Dopo l’arresto in flagranza, il pm della Procura della Repubblica di Paola ha disposto la misura precautelare dei domiciliari.