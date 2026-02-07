Tentano furto in Chiesa ma vengono sorpresi e arrestati

Si erano introdotti di notte nella Chiesa Madre di Petronà, in provincia di Catanzaro, dopo aver scardinato la porta sul retro, utilizzando grossi strumenti da scasso e con i volti coperti da un passamontagna.

Per questo due uomini del posto, di 48 e 41 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Petronà, intervenuti dopo una segnalazione dei residenti che avevano notato alcuni movimenti insoliti.

I fatti risalgono alla notte dell’1 febbraio quando, sorpresi dall’arrivo improvviso dei carabinieri, i due hanno opposto resistenza all’arresto.

Uno si è dato alla fuga tentando di nascondersi nella propria abitazione dove, però, è stato rintracciato e arrestato dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del paese. Il sopralluogo effettuato all’interno della chiesa, alla presenza del parroco, ha consentito di verificare che le offerte dei fedeli erano ancora intatte, così come gli arredi e gli ornamenti sacri.

I due uomini, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale, si trovano agli arresti domiciliari. All’esito del giudizio di convalida è stata applicata, per entrambi, la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.