Terrore in Germania, auto piomba sul mercatino di Natale: 11 morti e 80 feriti

Torna il terrore in Germania. Un uomo alla guida di un’auto a noleggio ha investito la folla in un mercatino di Natale nella città di Magdeburgo, nella Germania orientale, a metà strada tra Hannover e Berlino. Secondo le prime informazioni, almeno 11 persone sono state uccise e circa 80 sono rimaste ferite.

L’autista è stato arrestato, sembrerebbe un saudita. Le autorità dello stato della Sassonia-Anhalt e di Magdeburgo hanno classificato l’attacco come un atto terroristico.

L’attacco è avvenuto in un mercato in cui si trovavano numerose famiglie con bambini, alle 20:04 ora italiana, lo stesso in Germania (18:04 GMT).

Una BMW scura si è schiantata sulla folla. Il conducente è stato arrestato sul posto.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, almeno 11 persone sono morte e circa 80 sono rimaste ferite. Le autorità hanno finora confermato la morte di due persone, tra cui un bambino piccolo.

Si sospetta un attentato terroristico

Il portavoce del governo regionale Matthias Schuppe ha affermato che si ritiene che l’attacco sia un atto terroristico. Anche i funzionari di Magdeburgo considerano l’incidente un attacco terroristico.

Il sospettato è un cittadino saudita nato nel 1974, ha riferito Welt. Ha utilizzato un’auto a noleggio per l’attacco. La televisione Welt ha riferito che la polizia non ha trovato alcun ordigno esplosivo nella sua auto.

Secondo la pubblicazione Focus-online, si ritiene che il sospettato abbia agito da solo.

Reazione globale e condoglianze

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che le notizie provenienti da Magdeburgo “suggeriscono che qualcosa di brutto sta accadendo”, ringraziando le squadre di soccorso per i loro sforzi.

Il governatore della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, ha annunciato che Scholz si recherà a Magdeburgo sabato.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha espresso le sue condoglianze al suo omologo tedesco e ai cittadini tedeschi per il “mortale attacco terroristico”.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha sottolineato di essere scioccato dal brutale attacco e che i suoi pensieri e le sue preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime e dei feriti.

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è dichiarato “inorridito” dall’attacco e ha espresso la sua solidarietà al popolo tedesco.