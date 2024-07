Tilt informatico globale, aerei e treni fermi dagli Usa all’Ue. Disagi per milioni di persone

Un problema di aggiornamento al software di sicurezza Crowdstrike sta continuando a causare problemi a milioni di utenti di Microsoft Windows nel mondo, dalle compagnie a aeree e ferroviarie alle banche e alle Borse, fino agli ospedali.

Aerei a terra dall’Europa agli Usa e all’Australia; 50 i voli cancellati solo a Fiumicino, oltre un migliaio nel mondo.

Nel primo pomeriggio dovrebbe riunirsi il Nucleo per la cybersicurezza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, allo scopo di valutare gli effetti causati dal disservizio informatico.

Anche in Italia si stanno avvertendo criticità e l’Agenzia continua a fornire il suo supporto agli operatori coinvolti.

Sul fronte delle Borse, ancora fermi gli indici Ftse Mib di Borsa Italiana e Ftse 100 di Londra a causa dei problemi informatici a livello globale. A distanza di un’ora dall’ultimo aggiornamento i due indici sono fermi rispettivamente a -0,70% e -0,53%. I due indici sono gestiti dalla società Ftse Russell del gruppo London Stock Exchange.

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato “azioni di mitigazione” dopo le interruzioni del servizio. “I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione”, ha affermato l’azienda in un post su X. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365”. L’annuncio è arrivato mentre l’Australia segnalava interruzioni su larga scala dei sistemi IT.

L’amministratore delegato di CrowdStrike chiede scusa per le interruzione registrate da Microsoft. “Siamo profondamente dispiaciuti per l’impatto causato ai clienti, ai viaggiatori e a chiunque è stato colpito”, ha detto George Kurtz in un’intervista a Nbc.

Intanto CrowdStrike affonda a Wall Street dove, all’avvio delle contrattazioni, perde il 15%. In calo anche Microsoft, che cede l’1,9%.

Enel: al lavoro per risolvere i disservizi

“In relazione ai disservizi informatici attualmente in corso a livello mondiale e riconducibili a problemi riscontrati in fase di aggiornamento automatico di un software di terze parti, Enel Energia informa che si stanno registrando malfunzionamenti e rallentamenti di accesso e fruizione dei servizi clienti. (numero verde, canali digitali etc.)”. Lo si legge sul sito di Enel. “La Società si è già attivata per porre in essere tutto quanto in suo potere per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile e si scusa con i clienti per i disagi registrati. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili”.

Eni: qualche disagio ma nessun impatto significativo

“Eni conferma che sta riscontrando alcuni problemi informatici sui server Microsoft che sono in corso di valutazione e gestione. Al momento non risultano impatti significativi a livello industriale e di sicurezza”. E’ quanto fa sapere un portavoce Eni.

Borsa Italiana, Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato

Borsa Italiana ha reso noto che il “valore dell’indice Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato”. Il problema rientra nell’ambito dei disagi informatici a livello globale. L’indice Ftse Mib è fermo da alcuni minuti con un calo dello 0,70 per cento. Anche l’indice Ftse 100 di Londra è fermo da alcuni minuti e registra un calo dello 0,53 per cento.

Enav, sistemi sono pienamente operativi

“Enav, a seguito del malfunzionamento di alcuni servizi informatici a livello globale che stanno provocando disagi anche sul trasporto aereo, informa che tutti i sistemi di sorveglianza, controllo e gestione del traffico aereo non hanno subito alcun impatto e sono pienamente operativi”. Lo annuncia unja nota della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, “I tecnici del Gruppo Enav stanno comunque monitorando costantemente la situazione. Tutti gli operatori di Enav, dalle torri di controllo e dai centri radar, sono al lavoro per garantire il massimo supporto al sistema al fine di ridurre ritardi e cancellazioni”.

Ceo Crowdstrike, ‘difetto è stato identificato e corretto’

“CrowdStrike sta collaborando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione”. Lo twitta su X il ceo di Crowstrike, George Kurtz, a proposito delle interruzioni registrate da Microsoft.

Tilt informatico: Ita, ‘al lavoro per limitare i disagi’

“Ita Airways comunica che è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni”. Lo scrive la compagnia precisando che sta “lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia”

Guasti informatici per un errore nell’aggiornamento di un software

L’errore di aggiornamento di un agente software sta provocando guasti informatici su larga scala. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker. È quanto si apprende da fonti informate. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.

“Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema”, ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l’interruzione all’1:30 di venerdì, orario della costa est americana. Falcon Sensor di CrowdStrike è un software progettato per prevenire attacchi informatici. Un aggiornamento del software sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.

Aspi attiva business continuity contro disservizi digitali

Autostrade per l’Italia ha attivato il sistema informatico di Business Continuity fin dalle prime ore della giornata per far fronte al disservizio digitale che si registra a livello mondiale. Lo annuncia Aspi che sottolinea come siano stati limitati al massimo i problemi e “il servizio sulla rete è stato sempre garantito”. Previsto e attivato anche “un presidio straordinario di uomini e mezzi sin dalle prime ore della mattina”.

Tilt informatico: aeroporti Pechino non sono stati colpiti

I voli negli aeroporti di Pechino non sono stati colpiti dall’interruzione informatica globale hanno dichiarato i media statali cinesi, mentre le compagnie aeree di tutto il mondo hanno segnalato problemi tecnici diffusi. “Alle 16:00 di oggi (08:00 GMT), le operazioni erano attualmente normali negli aeroporti Capital e Daxing di Pechino”, ha dichiarato l’emittente statale cinese CCTV.