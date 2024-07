Bug informatico di Microsoft, CrowdStrike: “Problema in via di risoluzione”

La causa principale dell’interruzione tecnologica globale sarebbe stata risolta, ma alcuni sistemi della piattaforma cloud Microsoft 365 potrebbero ancora riscontrare problemi, ha affermato il servizio cloud della società in una dichiarazione citata dai media.

“La causa del problema è stata risolta e diverse app e servizi di Microsoft 365 sono stati ripristinati alla piena funzionalità. L’impatto residuo sta ancora influenzando alcune app e servizi di Microsoft 365 e l’ingegneria di Microsoft 365 sta continuando a condurre ulteriori azioni di mitigazione per fornire sollievo”, ha affermato l’azienda in una dichiarazione su 𝕏.

Nel corso della giornata, sono state segnalate interruzioni di dispositivi informatici basati su Windows provenienti da diversi Paesi. Le principali banche internazionali, compagnie aeree, organi di informazione e aziende di vari altri settori hanno segnalato interruzioni.

Lo sviluppatore americano di soluzioni per la sicurezza informatica CrowdStrike ha confermato l’esistenza di una connessione tra l’ultimo aggiornamento del suo software antivirus e guasti diffusi nel sistema operativo Windows. Secondo il Ceo di CrowdStrike George Kurtz, il problema è stato identificato e il processo di risoluzione è iniziato.

Kurtz (CrowdStrike): “Non è stato un attacco informatico”

“CrowdStrike sta lavorando attivamente con i clienti interessati da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Questo non è un incidente di sicurezza o un attacco informatico. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata implementata una soluzione. Rimandiamo i clienti al portale di supporto per gli ultimi aggiornamenti e continueremo a fornire aggiornamenti completi e continui sul nostro sito web. Consigliamo inoltre alle organizzazioni di assicurarsi di comunicare con i rappresentanti di CrowdStrike attraverso canali ufficiali. Il nostro team è completamente mobilitato per garantire la sicurezza e la stabilità dei clienti CrowdStrike”. Lo ha fatto sapere su 𝕏 George Kurtz, ceo di CrowdStrike.

