Tragedia a Cosenza, figlio del senatore Occhiuto cade dalla finestra e muore

Il giovane di trent'anni, nipote del governatore della Calabria, è precipitato dall'ottavo piano di un edificio in Viale Mancini. Giunto in ospedale in condizioni disperate, nella notte si è spento. Sulla sua morte sono in corso accertamenti della Polizia di Stato

Tragedia ieri sera in centro a Cosenza. Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco della città, Mario, è deceduto nella notte all’ospedale di Cosenza dove era stato trasportato in condizioni gravissime in seguito alla caduta da una finestra posta all’ottavo piano dell’abitazione in Viale Mancini, sita in un palazzo all’angolo con Via Giulia.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20. Il giovane, 30 anni, nipote del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, per motivi che sono in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per diversi metri.

Trasportato all’ospedale di Cosenza in condizioni disperate stava per essere trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, ma purtroppo nella notte Francesco non ce l’ha fatta. E’ morto all’Annunziata.

Francesco Occhiuto era il più grande dei tre figli dell’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore di Forza Italia. Sulla sua morte sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato, ma – secondo quanto riporta l’Ansa – non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto compiuto da Occhiuto.

Ieri sera una volta diffusa la notizia della tragedia si erano recati in tanti ad esprimere solidarietà alla famiglia Occhiuto.

Tra loro il sindaco, Franz Caruso, il presidente della Provincia Rosaria Succurro, il questore Giuseppe Cannizzaro, ed il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo, molto vicino alla famiglia Occhiuto. Cordoglio è stato espresso da più parti politiche e istituzionali, tra cui il presidente di Forza Italia Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa.