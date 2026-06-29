Indagato l’ex questore di Cosenza per “soffiate” intercettate a Occhiuto

Lo riporta il Fatto Quotidiano. Al centro dell'inchiesta dei pm di Catanzaro le "soffiate" dell'ex dirigente di polizia al governatore sul giornalista di Iacchitè, Gabriele Carchidi, che aveva pubblicato articoli sul conto del presidente ritenuti diffamatori, e che questi lo aveva denunciato

L’ex questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro è indagato per rivelazione di segreto per una conversazione con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Ad aprire l’inchiesta la Procura di Catanzaro tempo addietro quando Occhiuto era sotto inchiesta per le ipotesi di presunta corruzione.

Il governatore era monitorato anche nei suoi uffici della cittadella regionale. Al centro delle rivelazioni dell’ex questore, attuale Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse, questioni riguardanti il giornalista cosentino Gabriele Carchidi, direttore responsabile del popolare blog Iacchitè, cronista denunciato da Occhiuto per il contenuto di alcuni articoli in una storia giudiziaria che ha portato anche all’oscuramento del blog, poi rimesso online per decisione del Tribunale del riesame.

La Guardia di Finanza nella primavera del 2025 intercettava Occhiuto nell’indagine per vari reati nei suoi confronti, tra i quali la presunta corruzione, di cui Iacchitè si è occupato a più riprese. Così, quando il questore Cannizzaro va a parlare con il Presidente della Calabria nel suo ufficio a Catanzaro le microspie registrano tutto. Secondo i pm di Catanzaro quel giorno il questore avrebbe detto cose che non doveva dire su un giornalista denunciato per i suoi articoli da Occhiuto: Gabriele Carchidi, direttore del sito internet Iacchite’, si legge nell’articolo di Marco Lillo.

“I due si conoscono bene e parlano di tante cose quel giorno, anche dell’indagine sul giornalista dei pm di Cosenza. Il questore, per i pm, non aveva titolo per interessarsene e soprattutto per parlarne con Occhiuto, non indagato. Di qui l’ipotesi accusatoria avanzata dai pm di Catanzaro: rivelazione di segreto. Cannizzaro ha ricevuto un invito a comparire a dicembre 2025 e – su suggerimento dei suoi legali – si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ovviamente la presunzione di non colpevolezza va garantita, soprattutto a un rappresentante dello Stato con una carriera di tutto rispetto.