Trentottenne trovato in possesso di oltre 8 kg di droga, in cella

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 8 chilogrammi di droga pronta per essere smerciata nelle piazze cosentine. Protagonista un 38enne pregiudicato di Cosenza che è stato arrestato in flagranza dai carabinieri bruzi.

Nell’ambito di un servizio antidroga, i militari della Stazione di Cosenza Centro, in esito a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, hanno rinvenuto nella esclusiva disponibilità del 38enne, occultati all’interno della propria abitazione, nel centro storico di Cosenza, circa 8 kg di marijuana (suddivisi in 15 involucri di plastica termosaldati) e circa 80 grammi di hashish in altri due involucri.

Rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di viale Mancini. Dovrà rispondere di detenzione illecita di droga ai fini dello spaccio.