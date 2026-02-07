Trovato in possesso di oltre un kg droga. Arrestato un giovane

Un giovane di ventuno anni, Z.G., è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Cassano poiché trovato con oltre un kg di stupefacenti.

Il ragazzo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerosi panetti di hashish recanti la scritta “Dry- Amnesia Lemon”, verosimilmente riconducibile alla tipologia e qualità della merce, per un peso totale di 450 grammi e di molteplici involucri di cocaina, per un peso di 235 grammi, nonché 430 grammi di eroina. Oltre il chilogrammo di droga, il giovane aveva un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine delle formalità di rito il 21enne è stato tradotto nel carcere di Castrovillari in attesa del giudizio per direttissima. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.