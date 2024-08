Incendio divora montagna a Zumpano, timore a Cosenza. Mezzi aerei in vacanza

1 di 3

Un incendio di vaste proporzioni sta divorando le colline che sovrastano il centro commerciale di Zumpano, alle porte di Cosenza. Il rogo, secondo alcune immagini, sarebbe scaturito nei pressi della pista di atterraggio e decollo dell’elisoccorso, sotto Unieuro, McDonald’s ed ex Carrefour, oggi Iper Coop. Nei pressi ci sarebbe un gommista. Dall’incendio si è sviluppata una altissima colonna di fumo che si muove ora verso nord e comunque tutta la città di Cosenza. Non è al momento chiara la matrice dell’innesco, ma è quasi certamente opera dell’uomo.

Da terra vi sono pochi vigili del fuoco che hanno tentato, come han potuto, di domare le fiamme sviluppate vicino i bomboloni del carburante a bordo pista. Dopo oltre un’ora abbondante dall’inizio dell’incendio non vi è traccia di mezzi aerei che possano spegnere il rogo prelevando l’acqua nel fiume Crati, come successo tempestivamente in altre occasioni. I centri commerciali risulta che sono stati evacuati e chiusi.

Le alte fiamme hanno già divorato ettari di bosco e lambiscono abitazioni. C’è preoccupazione tra la popolazione che abita nei pressi. Il numero telefonico dei pompieri della centrale operativa è stato automatizzato, per cui soprattutto la vigilia di Ferragosto non risponde nessuno, così come gli addetti alla comunicazione, evidentemente per il periodo festivo. Al 115 non danno alcuna informazione se non accettare, come giusto, richieste di emergenze e soccorso.