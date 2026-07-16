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16 Luglio 2026
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Adolescente si allontana da una Casa famiglia di Cosenza, rintracciata a Paola

di
Red Calabria
-
Carlomagno

E’ stata ritrovata a Paola la quattordicenne scomparsa da una casa famiglia di Cosenza.

La giovane, che si era allontanata volontariamente da ieri, è stata rintracciata questa mattina dalle forze dell’ordine.

Il ritrovamento è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione del personale della struttura d’accoglienza, che ha fornito elementi decisivi per ricostruire i movimenti della ragazza.
La minore è stata riaccompagnata nella Casa famiglia.

Sono al momento ignoti i motivi del suo allontanamento dalla struttura, che ospita orfani e minori con disagio sociale e familiare.

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