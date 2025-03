Anziano truffato con un messaggio su WhatsApp, denunciato un giovane

“Papà ho perso il telefono, questo è il nuovo numero temporaneo, puoi salvarlo e scrivermi al più presto su WhatsApp?”. Questo il messaggio che qualche mese fa un settantunenne di Savelli (Crotone) aveva ricevuto sul proprio cellulare: preoccupatosi, aveva effettivamente contattato quel numero tramite la nota applicazione di messaggistica, dove poi la sua presunta figlia gli aveva chiesto la somma di 965 euro da versare su una carta prepagata, come aiuto per acquistare un nuovo telefono in un momento di difficoltà.

Dopo il primo versamento, tuttavia, era stata formulata un’altra richiesta per una cifra

analoga: a quel punto la vittima, insospettita e consapevole di aver subito una truffa, aveva

raggiunto la stazione Carabinieri per sporgere denuncia.

Nei giorni scorsi, a seguito delle indagini svolte, i Carabinieri sono riusciti a identificare il presunto truffatore, un giovane campano di ventiquattro anni, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone, dove dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.