CRONACA

Proteste in piazza a Milano e Torino, scontri con la polizia: Feriti e fermati

Redazione
Anti-riot police clashes with demonstrators during an anti-government protest organized by the Italia in Piazza movement, at Piazza Duomo in Milan, on October 17, 2026. Inspired by recent protests in France and Spain, demonstrators are protesting against the rising cost of living, low wages, high rents and public service shortcomings, demanding better living and working conditions. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

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scontri a Milano (Ansa/Afp

Le piazze si infiammano a Milano e a Torino. A Milano lancio di sassi, bombe carta e fumogeni con le cariche della polizia. Bilancio feriti e fermati. A Torino parapiglia tra i manifestanti. Tensione anche a Roma e Bologna

Corteo a Milano, lancio di sassi contro la polizia

Molti momenti di tensione, in centro a Milano, tra via San Prospero e piazza Cordusio, dove per una decina di minuti la Polizia è stata bersagliata da gruppi di giovani vestiti di nero e con il volto coperto. Non si tratta di black bloc, ma di ragazzini delle periferie, che hanno sventolano anche la bandiera albanese per inneggiare alla rivolta in corso a Tirana. La tensione si è poi spostata in piazza Duomo, con la Polizia in tenuta antisommossa al centro e alcuni gruppetti che la bersagliano. Ovunque vetri rotti, cantieri edili ribaltati, tavolini a terra, scarpe. Giovani, passanti e turisti assistono sotto i portici esterrefatti con gli occhi arrossati per i lacrimogeni.

Una fitta sassaiola è partita in direzione della Polizia in via Broletto, in centro a Milanoi. La polizia in tenuta antisommossa ha messo in atto una carica di alleggerimento. Danneggiate pensiline atm e le vetrate ai primi piani di alcuni palazzi storici. Sono state lanciate alcune bombe carta e fuochi pirotecnici. Alcuni ragazzi sono stati fermati e identificati.

(Ansa/Afp)

Corteo a Torino, parapiglia tra i manifestanti stessi

Parapiglia fra manifestanti si sono creati in due occasioni a Torino nel corteo contro il caro vita. Gli organizzatori della manifestazione hanno intimato ad alcuni giovanissimi di togliersi i cappucci e di sfilare con il volto scoperto. Un piccolo gruppo che tentava di superare la testa del corteo percorrendo di corsa i portici di via Po è stato inoltre bloccato dagli stessi dimostranti.
Giunti in piazza Vittorio Veneto, una bottiglia è stata lanciata contro i reparti di poliziotti sul posto.

Scontri davanti alla stazione di Bologna tra giovani manifestanti e forze dell’ordine

Scontri davanti alla stazione di Bologna tra giovani manifestanti e forze dell’ordine. In Piazza Medaglie d’Oro sono stati usati idranti e lacrimogeni e si è registrato un fitto lancio di sassi e oggetti da parte di ragazzini incappucciati. Buttate a terra decine di Mobike, le biciclette utilizzabili a noleggio. L’aria è acre e la protesta, dalla piazza antistante la stazione, si sta spostando verso i viali circostanti con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni verso la centrale Via Indipendenza.

Sciopero generale della Cgil a Roma

“Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale”: lo annuncia il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione della Via maestra in piazza del Popolo a Roma, chiedendo risposte al governo in vista della manovra di Bilancio e ricordando che il 20 novembre c’è lo sciopero europeo degli studenti.

‘Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione’: sotto questo slogan la Cgil torna in piazza a Roma nella manifestazione sostenuta anche da oltre cento associazioni laiche e cattoliche. In Calabria e Sicilia va avanti la protesta dei tir contro il caro carburanti. L’Anav Sicilia, l’associazione di categoria che raggruppa le aziende di trasporto viaggiatori, avverte che senza gasolio già da lunedì è a rischio il trasporto privato.

“Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione” lo slogan.

La manifestazione rilancia diverse proposte e rivendicazioni: da più salari e meno precarietà ad un fisco “davvero giusto”; dalla sanità e istruzione pubbliche per tutte e tutti all’accesso alla casa; dal lavoro e l’ambiente insieme, alla pace, dicendo no al riarmo e all’aumento della spesa militare; dalla libertà di dissenso alla difesa e attuazione della Costituzione.

Sul lavoro, la Via maestra chiede di aumentare stipendi e pensioni, cancellare i contratti precari, contrastare il lavoro povero e ridurre il divario retributivo tra donne e uomini. Sul fisco la richiesta è di combattere l’evasione, ridurre il carico fiscale su salari e pensioni, tassare extra profitti, rendite e grandi ricchezze e garantire la progressività fiscale: chi ha di più deve contribuire di più, insistono i promotori della manifestazione. C’è anche la richiesta di portare il finanziamento della sanità pubblica al 7,5% del Pil e quello per l’istruzione al 5%, di assumere personale, di ridurre le liste d’attesa e garantire servizi pubblici di qualità in ogni parte del Paese.

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