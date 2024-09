Armi e droga scoperte dai Carabinieri a Paola. Indagini

Armi, munizioni e un ingente quantitativo di droga sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Paola nella zona vecchia del borgo. Il materiale è stato rinvenuto nei giorni scorsi in un casolare abbandonato nel centro storico della città tirrenica.

I militari, durante controlli del territorio a piedi, anche per accedere in zone impervie, si sono imbattuti in un rudere dismesso e all’interno, ben nascosti, hanno trovato una pistola ed un fucile, caricatori e munizioni nonché 3 chilogrammi di marijuana oltre a 150 grammi di cocaina. Lo stupefacente era racchiuso in involucri pronto per lo smercio nelle piazze di spaccio paolane e di centri limitrofi.

Indagini serrate sono state avviate per risalire alle persone che hanno occultato all’interno del casolare la droga e le armi.

I materiali sequestrati sono stati messi a disposizione della procura di Paola, coordinata dal procuratore facente funzione, Ernesto Sassano, come elementi di reato, per adesso a carico di ignoti.

La droga sarà ora oggetto di analisi di laboratorio mentre saranno effettuati i rilievi balistici per il fucile e la pistola. L’obiettivo, per le armi, e se queste siano state utilizzate in eventi criminosi.