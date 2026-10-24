Altra ondata di proteste in Francia, migliaia in piazza: pochi incidenti ma alta tensione

La Francia sabato ha vissuto una seconda ondata di massicce mobilitazioni, in seguito alla “settimana nera” segnata da violenti scontri legati alle proteste contro il caro-vita, contro il presidente Macron e il governo Lecornu

e alle rivendicazioni delle organizzazioni giovanili.

A differenza del sabato precedente, caratterizzato da forti tensioni e devastazioni, la situazione odierna è rimasta prevalentemente calma e sotto controllo, pur registrando una partecipazione straordinaria.

Massiccia affluenza a Parigi: Nella capitale hanno sfilato circa 110.000 manifestanti. La prefettura e il governo temevano il ripetersi dei disordini dei giorni scorsi, ma i cortei parigini sono proseguiti senza incidenti di rilievo.

Imponente dispositivo di sicurezza: Il Ministero dell’Interno ha blindato il Paese schierando 70.000 agenti delle forze dell’ordine, inclusi reparti d’élite della polizia e della gendarmeria, per far fronte a quello che era stato definito un “alto livello di minaccia”.

Tensioni nelle altre città: Sebbene la giornata sia stata più pacifica rispetto al passato, non sono mancati momenti critici in provincia. A Tolosa, ad esempio, si sono registrati scontri isolati durante i quali un manifestante è rimasto gravemente ferito a una mano.

Fronte politico a Orléans: Alta tensione anche a Orléans, dove le proteste si sono concentrate contro il congresso del Rassemblement National di Marine Le Pen. Tra i 20.000 e i 30.000 attivisti della gauche e dei sindacati hanno sfilato in un percorso blindato da oltre 3.000 poliziotti, raccontano i media.

Il contesto e le prossime tappe

La mobilitazione è sostenuta dai sindacati e dai movimenti studenteschi, insoddisfatti delle risposte finora ricevute dal governo sulla gestione economica e sulle problematiche del sistema scolastico. Il Presidente Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi ha consultato i servizi di intelligence, ha promesso l’annuncio di nuove misure e cambiamenti strutturali nel tentativo di disinnescare la rabbia sociale. Il prossimo snodo cruciale sarà lunedì, giorno in cui è attesa la risposta ufficiale della presidenza alle richieste dei rappresentanti dei giovani.

La rete dei gilet gialli ha pianificato e mappato oltre 700 azioni in tutta la nazione, incluse circa 500 manifestazioni e il presidio di 86 rotatorie stradali, da sempre simbolo delle loro proteste