Assalto a bancomat nel Cosentino, ignoti usano esplosivo e lo portano via

Ignoti hanno assaltato e fatto esplodere, nella notte tra mercoledì e giovedì, lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena situato sul corso principale di Camigliatello Silano, noto centro turistico in Sila, in provincia di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle tre, i banditi, arrivati a bordo di un’auto nera, hanno fatto esplodere e prelevato con il metodo della “marmotta” il bancomat. L’esplosione ha arrecato danni non gravi ai muri dello stabile e a due vetture parcheggiate nei pressi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sarebbe il settimo colpo in poco tempo della cosiddetta banda dei Bancomat.