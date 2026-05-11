Aggredisce e rapina uomo in casa, arrestato finto finanziere

Nei giorni scorsi, il tentativo di truffa ai danni di un uomo paolano, degenerata in una violenta rapina, si è concluso con l’arresto in flagranza del responsabile, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Secondo la ricostruzione, la vittima, un ultra 65enne, era stata contattata telefonicamente da un ignoto che, fingendosi “Comandante della Guardia di Finanza”, gli aveva annunciato un imminente controllo giudiziario: con il pretesto di una presunta indagine conseguente ad una rapina in gioielleria in cui sarebbe stata coinvolta l’auto dell’anziano, il medesimo veniva persuaso a mostrare i propri contanti ad un “incaricato di fiducia”, che sarebbe stato inviato a domicilio al fine di evitare una perquisizione in casa.

Il piano criminale, tuttavia, non è andato come previsto. Poco dopo, l’uomo, presentatosi presso l’abitazione con l’intento di visionare le banconote, veniva accolto dall’opposizione della vittima, che, proprio di recente, aveva partecipato ad un incontro informativo per la prevenzione del fenomeno delle truffe in danno di anziani, organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Paola, e pertanto aveva ben presente le tecniche inedite utilizzate di truffatori.

L’uomo, sin da subito, intimava al truffatore di fermarsi il quale, vistosi scoperto, si impossessava repentinamente della scatola contenente il denaro e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ingaggiava una violenta colluttazione con la vittima, spinta con brutalità e fatta cadere a terra.

Durante le concitate fasi, le grida del sessantacinquenne hanno fatto scattare l’allarme, consentendo l’arrivo di un passante e il tempestivo intervento di carabinieri dell’Aliquota radiomobile e del Nucleo forestale di Paola, che immediatamente provvedevano a bloccare l’uomo.

Contestualmente, la scatola con il denaro contante veniva interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. A seguito dell’evento, l’anziano, visibilmente scosso, veniva soccorso ed accompagnato presso l’ospedale civile di Paola dove veniva curato per le contusioni subite, per le quali necessiterà di un prolungato periodo di riposo.

Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, l’arrestato, che dovrà rispondere delle accuse di tentata truffa, sostituzione di persona e rapina impropria aggravata, veniva condotto in carcere.