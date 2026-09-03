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5 Settembre 2026
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Rapina in un centro scommese del Catanzarese, presi due banditi

di
Red Calabria
-
Carlomagno

Con l’accusa di rapina aggravata in concorso, commessa il 29 agosto scorso in un centro scommese di Soverato (Catanzaro), due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri.

“Un uomo parzialmente travisato e armato di pistola ha minacciato i presenti, si è fatto consegnare l’incasso ed è fuggito a bordo di un furgone bianco dove lo attendevano i complici.

La svolta nelle indagini – è scritto in un comunicato della Procura della Repubblica di Catanzaro – dopo l’acquisizione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, è arrivata grazie alla memoria di un brigadiere della Stazione di Soverato, che ha ricordato di aver controllato quel medesimo furgone nei giorni precedenti, identificando le persone a bordo. Questa intuizione ha permesso di indirizzare rapidamente le ricerche verso il litorale di Montepaone”.

I militari dell’Arma hanno quindi rintracciato il veicolo presso uno stabilimento balneare, “dove i presunti responsabili lavoravano come lavoratori stagionali e dove erano rientrati subito dopo la rapina. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare gli indumenti perfettamente corrispondenti a quelli usati per il colpo, la pistola utilizzata, rivelatasi una replica in plastica senza il tappo rosso obbligatorio nonchè una parte della refurtiva in monete”.

I due arrestati si trovano nel carcere di Catanzaro, “mentre un terzo complice è stato deferito in stato di libertà”.

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