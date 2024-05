Auto sbanda e finisce in un fossato, 2 feriti di cui uno grave

È di due feriti di cui uno in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla strada statale 110 nel comune di Lattarico, nel cosentino.

Per cause in corso di accertamento l’auto, dalle prime informazioni autonomamente, sarebbe sbandata finendo in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rende che hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo gli occupanti per consegnarli ai sanitari del 118. Il primo è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza, per il più grave è stato necessario lintervento dell’elisoccorso.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La statale 110 nel tratto interessato dal sinistro è stato completamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.