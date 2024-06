Giovane in moto si scontra con due auto, morto

Un giovane di 24 anni, Luigi Frustaci, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 ionica, nel territorio del comune di Cropani (Catanzaro).

Frustaci, nel momento dell’incidente, era alla guida di una motocicletta, in direzione di Catanzaro, quando, appena fuori l’abitato di Cropani, si è scontrato, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, con un’automobile che si stava immettendo sulla statale ed è poi finito contro un’altra vettura che procedeva in senso opposto.

Il giovane è morto sul colpo. Inutile, dunque, l’intervento sul posto dei sanitari del 118. Sul sinistro indagano i militari dell’Arma.