In auto con oltre 1,2 kg di cocaina, arrestato

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato a Catanzaro un uomo che stava trasportando in un’auto noleggiata oltre 1,2 chili di cocaina.

Il mezzo è stato bloccato in viale Magna Grecia dagli equipaggi della Squadra mobile, impegnati nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga, confezionata in un panetto, è stata rinvenuta dai poliziotti all’interno del vano porta oggetti dello sportello dell’autovettura di cui l’uomo era alla guida senza essere in possesso della patente. L’uomo, residente a Catanzaro, è stato portato in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.