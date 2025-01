Bambina di 4 anni cade dal secondo piano di un palazzo, illesa

Una bimba di 4 anni è caduta dal secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, rimanendo illesa.

La piccola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitata, accidentalmente dopo essersi arrampicata ad una finestra della sua abitazione.

Dopo la caduta dall’altezza di alcuni metri, la bambina, che ha riportato solo qualche graffio ed alcune escoriazioni, si è alzata e si è recata in un negozio nelle vicinanze dell’abitazione chiedendo della madre.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini per risalire alla famiglia della piccola e ricostruire l’accaduto. Una volta che la piccola ha raggiunto l’esercizio commerciale è stata avvisata la madre che non si era accorta di nulla. La bimba è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti.