Blitz della Dda di Napoli contro clan camorristici e calabresi, 9 arresti

Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone considerati appartenenti al clan Vanella Grassi, gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria.

Sono 9 le persone arrestate. Gli indagati sono gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere di stampo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini, sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante mirate attività tecniche, e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di accertare e ricostruire le fasi organizzative ed esecutive circa la commissione di una rapina a mano armata, perpetrata nel Comune di Casavatore (Napoli), nell’aprile 2023, da soggetti ritenuti intranei al sodalizio camorristico denominato “Vanella Grassi”, ai danni di due corrieri calabresi, incaricati del trasporto di 20 kg di cocaina, destinata ad un terzo sodalizio camorristico, denominato “Amato-Pagano”.

Durante le investigazioni svolte, a riscontro, venivano inoltre sentiti alcuni collaboratori di giustizia che consentivano di individuare l’esatta ubicazione dell’evento, accertarne le motivazioni nonché gli effettivi organizzatori e i materiali esecutori dell’azione criminale in riferimento.