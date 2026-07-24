Ammanco di quasi 400mila euro dalla Uil di Crotone, indagato ex segretario

Un ex segretario della Uil di Crotone avrebbe commesso una serie di illeciti nell’ambito della gestione economica e finanziaria della struttura sindacale territoriale per circa 380 mila euro.

E’ quanto emergerebbe da un’inchiesta della Procura di Crotone e condotta dalla Digos della Questura che stamani ha portato ad un’operazione, denominata “Cash Back”, per il sequestro preventivo d’urgenza, disposto dall’Autorità giudiziaria, di polizze assicurate stipulate e di un investimento effettuato dall’indagato per un valore complessivo di circa 62.000 euro, oltre a perquisizioni nella sede sindacale e presso i domicili ed ogni altro luogo nella disponibilità degli indagati. L’ex segretario è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini della Digos, l’uomo avrebbe tenuto una gestione personalistica e sregolata dei fondi del sindacato con uscite non giustificate e distrazioni di risorse economico-finanziarie dai conti dell’ente per un ammontare di circa 380.000 euro. In particolare avrebbe effettuato numerosi prelievi fisici dai due conti correnti della camera sindacale, avrebbe incassato assegni bancari ed effettuato numerose ricariche su carta prepagata personale ed emolumenti giustificati con la causale rimborsi chilometrici.

Il reato di autoriciclaggio viene ipotizzato per il reimpiego di somme di denaro in polizze assicurative ed investimenti in società di cartolarizzazione finanziaria per 62.000 euro. Dalle indagini sarebbe emersa la responsabilità in concorso, per appropriazione indebita, da parte dell’ex contabile della camera sindacale e di un familiare dell’indagato, anch’egli sindacalista, nei cui confronti sono state contestate analoghe condotte per circa 30.000 euro.

Ex segretario Uil si difende: “Gestione corretta”

“Con fermezza e serenità, la documentazione dimostrerà la correttezza della gestione”.

È quanto dichiara l’ex segretario della Camera Sindacale Uil di Crotone, Fabio Tomaino, in merito all’inchiesta della Procura in cui è indagato per appropriazione indebita di fondi del sindacato.

“Nel pieno rispetto dell’attività investigativa in corso — prosegue in una nota — sono certo che la documentazione contabile, fiscale e amministrativa già consegnata, insieme a quella che continueremo a fornire nelle prossime ore, consentirà di ricostruire la reale destinazione delle somme e di dimostrare la correttezza dell’operato della struttura”.

L’ex dirigente sottolinea “piena e totale fiducia nell’operato della magistratura e degli organi inquirenti”, evidenziando come al lavoro dei magistrati stia offrendo la massima collaborazione.

“La gestione amministrativa – afferma – si è sempre distinta per bilanci chiusi ampiamente in positivo. Una regolarità testimoniata dall’impeccabile puntualità nella corresponsione degli stipendi e dalla completa liquidazione del Tfr a tutti i dipendenti: un risultato che la Uil di Crotone, a differenza di altre strutture, ha sempre garantito integralmente”.

Riguardo alla destinazione delle risorse, Tomaino sottolinea che “i fondi sono stati impiegati per sostenere l’attività sindacale, organizzare i servizi e assicurare una presenza concreta accanto ai lavoratori e al territorio, soprattutto nei momenti più difficili”.

L’ex segretario esprime “profondo rammarico per il modo in cui una vicenda ancora tutta da accertare sia stata rappresentata pubblicamente, offrendo un’immagine distorta delle persone coinvolte e cancellando anni di impegno e sacrifici al servizio dei lavoratori”.