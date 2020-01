Investì pedone a Catanzaro, donna pugliese rintracciata e denunciata

Un mese e mezzo addietro aveva investito un pedone a Catanzaro per poi far finta di nulla, senza fermarsi a prestare soccorso, e fuggire via. Protagonista una donna di 28 anni originaria del brindisino, che è stata individuata e denunciata dai carabinieri della stazione di Gagliano con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali.

I fatti risalgono alla metà dello scorso novembre quando i Carabinieri erano intervenuti a seguito dell’investimento di un cittadino catanzarese. Dell’auto responsabile nessuna traccia. Il conducente si era dileguato senza fermarsi a soccorrere la vittima. Il pedone, a seguito degli accertamenti sanitari, aveva ricevuto diversi giorni di prognosi mentre i militari avevano iniziato immediatamente le indagini.

Gli accertamenti svolti, le testimonianze acquisite e le immagini estrapolate da alcuni impianti di videosorveglianza hanno permesso di individuare dapprima l’autovettura e successivamente di arrivare ad identificare la donna che la guidava (che si trovava quel giorno a Catanzaro per motivi di lavoro).