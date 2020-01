Folla alla manifestazione di sostegno al procuratore Gratteri

La piazza antistante il palazzo di giustizia di Catanzaro si è riempita di gente stamattina per la manifestazione a sostegno del Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, promossa da un “Comitato spontaneo di prossimità” dopo le critiche rivolte al magistrato in ambienti politici e giudiziari per l’operazione “Rinascita Scott” che nelle settimane scorse ha portato all’arresto di oltre trecento persone.

Sono stati tanti i cittadini, i giovani e gli studenti, oltre ai rappresentanti di associazioni ed esponenti della politica, che hanno partecipato alla manifestazione, esprimendo solidarietà e vicinanza al magistrato per il suo impegno contro la ‘ndrangheta e contro gli ambienti di potere a livello regionale e nazionale inquinati dall’organizzazione criminale.

Tanti gli striscioni esposti nel corso della manifestazione, con scritte a sostegno del Procuratore di Catanzaro, accompagnati dalle grida “Gratteri non si tocca” scandite soprattutto dagli studenti. All’indomani dell’operazione “Rinascita Scott” il procuratore generale Lupacchini aveva criticato il magistrato parlando di una inchiesta “evanescente”, mentre la parlamentare del Pd Bruno Bossio aveva rivolto altre critiche all’operato del procuratore capo di Catanzaro.

Il magistrato, che non era in sede, ha inteso comunque inviare un messaggio ai manifestanti: “In Calabria, e non solo, – ha detto Gratteri – stiamo vivendo un periodo in cui la gente è disorientata e non sa più a chi rivolgersi e in chi avere fiducia. Auguriamoci che il risveglio delle coscienze porti tutte le agenzie educative a lavorare, con maggiore impegno, per promuovere una nuova cultura che, tra l’altro, abbia il coraggio di denunciare il male e riportare fiducia in tutte le Istituzioni”.