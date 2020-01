In fiamme mezzo con bombole di ossigeno che sono schizzate come missili

Tragedia sfiorata a Catanzaro Lido dove un furgone carico di bombole di ossigeno medicale è andato distrutto dalle fiamme, innescate dall’esplosione di alcune di queste.

Fortunatamente una volontaria dei vigili del fuoco, visto il principio di incendio del mezzo ha intuito il pericolo e fatto evacuare le persone che circolavano nei pressi. Solo il conducente è rimasto lievemente ferito nel tentativo di spegnere il rogo iniziale.

Da quanto riferiscono i Vigili del fuoco, le bombole di ossigeno, sono schizzate via come “missili” fino a raggiungere la linea ferroviaria. La tratta è rimasta chiusa per un po’ di tempo. Altre bombole sono arrivate al crocevia del quartiere Lido di Catanzaro. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’esplosione.