Covid in Calabria, zero positivi per il quinto giorno consecutivo

Per il quinto giorno consecutivo nessun nuovo caso Covid è stato registrato in Calabria dove i positivi sono stabili a 1.158 a fronte di 68.633 tamponi effettuati fino ad oggi. Nessun positivo su 618 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati (da 22 a 20) e aumentano i guariti (da 917 a 926). In rianimazione è ricoverata una persona mentre le vittime sono ferme a 97. Attualmente ci sono 135 positivi.

I positivi dall’inizio dell’emergenza a oggi sono distribuiti così a livello provinciale: Catanzaro 18 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 20 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 19 deceduti. Crotone 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

