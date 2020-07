Incidente sulla statale 106, un morto e tre feriti

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

E’ di un morto e tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 all’altezza di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente un’auto e un furgone. Uno dei feriti, quello apparso in condizioni più serie perché politraumatizzato, è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del Suem 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno estratto la vittima e i feriti dalle lamiere dei mezzi, i carabinieri per i rilievi e squadre dell’Anas impegnate nella gestione della viabilità. L’arteria è stata chiusa al traffico fino al completamente delle operazioni di soccorso.

