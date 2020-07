Sviluppo, Santelli annuncia 5 miliardi di euro in 7 anni

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Si è tenuta oggi nella sede della Cittadella Regionale di Catanzaro la prima giornata di incontri dell’evento organizzato dalla Regione “Il futuro è Calabria – 2021/2027 scenari e modelli” dedicato alla programmazione dei Fondi in dotazione all’ente, nel quale, la presidente della Giunta Jole Santelli, ha deciso di coinvolgere maggioranza e opposizioni.

“Oggi – ha spiegato Jole Santelli – incontro amministratori locali e tutti i partiti politici, domani sarà un momento di approfondimento tecnico indispensabile, propedeutico alla nuova programmazione. Non si tratta di confronti formali, ma di utili a cercare di recuperare idee, sinergie e di scrivere a più mani possibili il futuro di questa regione”.

Si tratta di una dotazione finanziaria che per la Calabria ammonta a circa due miliardi e mezzo di euro di fondi comunitari e a una identica dotazione finanziaria di fondi nazionali.

“Quanto alla spesa di questi fondi – ha dichiarato la presidente – non è sempre facile utilizzarli e al riguardo bisogna snellire le procedure, cercando di ottenerle snellite già dalla Commissione Europea. Abbiamo chiesto al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che l’Italia non gravi ulteriormente quelle procedure già complesse con ulteriori misure e addirittura siamo arrivati al punto che la Regione Calabria, a sua volta, ha gravato ulteriormente le procedure. Noi dobbiamo andare verso la sburocratizzazione”.

Una Giunta, quella di Jole Santelli, che punta “sul green, che – ha sottolineato la governatrice – è molto importante nel progetto europeo. Puntiamo sull’attrazione degli investimenti legata anche ad una reputazione che cambia della Calabria. Un nuovo modello di impresa e poi lo sviluppo delle aree rurali, perché uno dei problemi seri che abbiamo è quello dello spopolamento. Il tema fondamentale è la reputazione della regione fuori e la fiducia della regione dentro”.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb