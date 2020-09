Referendum, alle 19 in Calabria ha votato il 22,4% degli elettori

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

E’ del 22,4% per cento la percentuale dei calabresi che alle ore 19 hanno votato per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. A mezzogiorno, secondo ii dati del Viminale, ha votato l’8,6% del corpo elettorale.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, che in Calabria interessano 72 Comuni tra cui Reggio Calabria e Crotone, la percentuale dei votanti alle 19 di domenica è stata del 33,08% degli aventi diritto. Alle 12, la percentuale è stata del 12,6 per cento.

Per entrambe le elezioni i seggi sono aperti dalle 7 fino alle 23 di domenica. Domani, lunedì 21 settembre, si potrà votare dalle 7 alle ore 15. Per il Referendum sul taglio dei parlamentari, che è confermativo, non c’è alcun quorum.

Per i comuni maggiori, con oltre 15mila abitanti, potrebbe rendersi necessario il ballottaggio, in programma eventualmente il 4 e 5 ottobre.

