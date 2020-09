Referendum in Calabria, il SI vince con il 77,7%, mentre il NO si ferma al 22,2 percento

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Quando mancano ormai poche sezioni alla fine dello scrutinio per il Referendum in Calabria, il SI, secondo i dati del Viminale, ha ottenuto il 77,7%, mentre il NO al 22,2 percento.

Nella provincia di Cosenza i Si prevalgono con l’80,95%, mentre i No si fermano al 19,05 percento.

In provincia di Crotone i Si vincono con l’81,8 percento, i No si fermano al 18,2%.

In provincia di Catanzaro il 79,43% degli aventi diritto hanno votato per il Si, i No sono al 20,57%.

In Provincia di Vibo Valentia i Si vincono con il 79,19%, mentre per il No hanno votato il 20,81% degli elettori.

In Provincia di Reggio Calabria il 70,75% hanno votato per il Si, mentre i No si fermano al 29,25%.

In Calabria Domenica e Lunedì si è votato anche per le elezioni amministrative in 72 comuni. Lo spoglio inizierà martedì alle 9. Occhi puntati sui due capoluoghi di provincia: Crotone e Reggio Calabria.

