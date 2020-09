Comunali, è ballottaggio a Reggio e Crotone. Doppio turno pure in 4 comuni

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Si profila il ballottaggio al Comune di Reggio Calabria ed a quello di Crotone. Quando lo spoglio è arrivato quasi al 50% (109 sezioni su 218) il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà, del centrosinistra, secondo i dati del Viminale, si attesta al 36,8%, superando il suo sfidante Nino Minicuci, del centrodestra, dato al 33,7%. Terza Angela Marcianò, a capo di liste civiche, che si trova al 13,5%.

A Crotone su 29 sezioni scrutinate su 74 Antonio Manica, del centrodestra, è dato al 43,21%, mentre Vincenzo Voce, candidato di liste civiche, è al 35,69%. Il candidato del centrosinistra Danilo Arcuri è al 20,2%. Il Pd, da ricordare, non era presente con la propria lista e logo a sostegno di Arcuri, questo dopo divisioni interne ai dem.

Dovrebbe profilarsi il doppio turno anche nei quattro centri con più di 15mila abitanti chiamati al voto. A Castrovillari Giancarlo Lamensa, del centrodestra, secondo i dati parziali dell’Interno, si attesta al 43,13%. Segue Domenico Lo Polito, centrosinistra, con il 36,10%.

A San Giovanni in Fiore, quando sono state scrutinate 12 sezioni su 24 il dato dà in vantaggio Rosaria Succurro, sostenuta da una serie di liste del centrodestra, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia. Antonio Barile, ex azzurro ed ex sindaco del centro silano con una sola lista è secondo con il 20,53%. Terzo Pietro Silletta con due civiche al 17,85%.

A Cirò Marina, dopo una manciata di sezioni scrutinate su 14, Giuseppe dell’Aquila, sostenuto da civiche, si attesta al 36,72%, mentre al secondo posto si trova Sergio Ferrari, pure con civiche, con il 35,28%. Al terzo posto Nicodemo Filippelli con il 28%.

A Taurianova Rocco Biasi, a capo di liste civiche più la Lega, si attesta al 42,51%, mentre il suo sfidante Fabio Scionti, del Pd e una civica, si trova al 25,06. Al terzo posto il candidato del Centrodestra Daniele Prestileo con il 23,86%. La coalizione che fa capo a Salvini a Taurianova è divisa, con Biasi che corre con il Carroccio e Prestileo che è sostenuto da FdI, FI, Udc e due civiche.

Il turno di ballottaggio si terrà domenica 4 e lunedì 5 Ottobre.

