Scontro frontale sulla statale 106 nel catanzarese, 2 morti e un ferito grave

E’ di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 nel territorio di Sellia Marina, nel catanzarese.

Per cause in corso di accertamento, due vetture, una Fiat Panda e una Kia Rio si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio i due occupanti della Panda, di proprietà di una società di vigilanza privata. Le vittime sono, Antonio Costantino, di 48 anni, e Massimiliano Ceccarelli, di 47, entrambi morti sul colpo.

Ferito in modo grave il conducente dell’altra vettura che estratto in gravi condizioni dalle lamiere dell’abitacolo dai vigili del fuoco è stato trasportato dal personale sanitario del Suem118 nell’ospedale di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture e i carabinieri della locale Compagnia per gli adempimenti di competenza. Presente personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale, una delle cui corsie è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni.

