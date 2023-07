Trovato con 1,3 kg di droga, arrestato. Polizia scopre un Kalashnikov: indagini

1 di 2

Agenti di Polizia del Commissariato di Lamezia Terme hanno arrestato un giovane di 23 anni, I.S., con precedenti, accusato di possesso di droga ai fini dello spaccio.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di del giovane lametino, con precedenti per reati inerenti le armi, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Nel corso della perquisizione, condotta dai poliziotti supportati da un cane antidroga sono stati rinvenuti oltre 1,3 kg di marijuana, 30 grammi di hashish, 5 grammi circa di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di singole dosi, per la vendita al minuto dello stupefacente.

Al termine del controllo di polizia I.S. è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Rinvenuto un Kalashnikov. Indagini a carico di ignoti

Nel corso del medesimo servizio, durante un ulteriore e diverso controllo in un terreno agricolo dove si era soffermato l’interesse del cane antidroga, è stato poi rivenuto e sequestrato un fucile mitragliatore di tipo Kalashnikov, abilmente occultato ed interrato all’interno di una buca, oltre a 319 grammi di marijuana e 96 grammi di hashish, materiale posto sotto sequestro ed oggetto di ulteriori indagini al momento a carico di ignoti.