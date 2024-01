Strage sulla statale 106 in Calabria, morti 4 giovani in un incidente stradale

1 di 4

Strage della strada nel giorno della Befana in Calabria. E’ di 4 morti, tutti giovani, e un ferito grave, il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 13:15 circa sulla Statale 106, nel territorio del comune di Montauro, a pochi km da Catanzaro.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e una Fiat Idea. Nella prima viaggiavano le vittime, un uomo e tre donne, nella seconda il conducente rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamenti di Soverato e Chiaravalle -. Ai pompieri il macabro compito di estrarre i corpi delle vittime dalla Panda accartocciata.

A rimetterci la vita sono Antonella Romeo, di 18 anni; Domenico Romeo, di 27 anni; Elisa Pelle, di 24 anni e Teresa Giorgi, di 34 anni.

Oltre ai pompieri sul luogo sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri di Catanzaro per i rilievi volti ad accertare la dinamica del tragico sinistro. Presenti anche tre ambulanze del Suem118 i cui sanitari hanno tentato di rianimare i giovani ma purtroppo sono erano già deceduti. Il ferito grave, un 52enne di Soverato, è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Le vittime sulla Panda stavano viaggiando in direzione Reggio Calabria (loro provincia di origine), mentre la Fiat Idea nella direzione opposta. Violentissimo lo scontro frontale causato con ogni probabilità da un sorpasso azzardato e da una strada resa viscida dalla pioggia.

La statale nel tratto interessato dal sinistro è stato completamente chiusa al transito. Da quanto appreso la Procura di Catanzaro ha aperto una inchiesta per chiarire cause ed eventuali responsabilità.