Aggredisce e minaccia la Polizia perché nascondeva droga. In manette. Denunciata la moglie

Ha tentato senza riuscirci di sottrarsi ad un controllo di Polizia, e una volta bloccato ha minacciato e aggredito fisicamente gli agenti. E’ successo a Corigliano-Rossano dove i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un 41enne del posto, S.A., con precedenti.

Scattata una perquisizione personale quando l’uomo era ormai vicino casa gli agenti gli hanno trovato addosso 4 dosi di cocaina per circa un grammo in tutto.

Vistosi ormai alle strette e sapendo ciò che nascondeva, ha urlato alla moglie, affacciatasi dalla finestra: “La Polizia! Butta tutto nel gabinetto”, riferendosi evidentemente a sostanze illegali.

Sottoposta anche la moglie a perquisizione, estesa all’abitazione, negli scarichi fognari, gli agenti hanno infatti trovato il residuo di altro mezzo grammo di cocaina.

Lui, per ordine del pm di Castrovillari, è finito ai domiciliari per droga, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale; mentre la consorte è stata denunciata in concorso per detenzione di stupefacenti.

