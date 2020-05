Covid in Calabria, zero positivi e un nuovo decesso

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

In Calabria dall’inizio dell’emergenza ad oggi, venerdì 29 Maggio, sono stati effettuati 65.872 tamponi. Le persone risultate positive al Covid sono 1.158. Su 1.177 test effettuati nelle ultime ventiquattro ore ci sono zero positivi. Le persone risultate negative sono 64.714. E’ quanto riporta il bollettino della Regione Calabria.

Si registra un decesso in più rispetto ai giorni scorsi (totale 97); 902 sono complessivamente le persone guarite, mentre un paziente resta in terapia intensiva. I positivi attuali nella nostra regione sono 159.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 22 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 157 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in reparto; 94 in isolamento domiciliare; 338 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 230 guariti; 19 deceduti. Crotone: 5 in isolamento domiciliare; 106 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

