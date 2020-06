Agguato a Cassano allo Ionio, ucciso un agricoltore. Ferito grave un operaio

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Un imprenditore agricolo, Francesco Elia, è stato ucciso e un’altra persona è rimasta ferita in modo grave in un agguato mafioso a colpi di kalashnikov avvenuto stamattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza.

Secondo i primi accertamenti, la vittima e il ferito erano appena scesi dalla loro auto per andare a lavorare in un terreno agricolo, quando sono stati avvicinati da uno o più sicari che hanno fatto fuoco.

Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro e il magistrato della procura di Castrovillari, Simona Draetta.

La persona rimasta ferita in modo molto grave, un giovane di nazionalità romena alle dipendenze di Elia, è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza.

Francesco Elia, sposato con figli, in passato era stato coinvolto nell’operazione “Omnia” condotta dai carabinieri del Ros con il coordinamento della Dda di Catanzaro. La vittima era il figlio di Alfredo Elia, ucciso in un agguato nel 1989.

