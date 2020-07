Marocchino fugge al posto di blocco, preso. Aveva droga e arma

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Dopo un inseguimento per le vie di Schiavonea di Corigliano-Rossano, gli agenti di Polizia in servizio al locale Commissariato hanno arrestato N. M., marocchino di 36 anni, già noto alle forze di polizia, perché ritenuto responsabile di detenzione illegale di un fucile con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di 17 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.

In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti, a seguito di servizi dedicati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nella frazione Schiavonea hanno intimato l’alt per un normale controllo stradale, all’autovettura condotta da N. M., quest’ultimo con manovra improvvisa ha cercato di darsi alla fuga per le vie della frazione. Solo dopo essersi disfatto di una busta, subito recuperata, e dopo che tutte le strade di fuga erano state bloccate da altri equipaggi della Polizia di Stato, l’uomo si è sottoposto al controllo.

All’interno della busta recuperata è stata trovata una carabina sovrapposta calibro otto e dieci cartucce dello stesso calibro, inoltre dal controllo documentale è scaturito che N. M. era senza patente di guida.

Una successiva perquisizione domiciliare, estesa a tutti i locali in uso al N. M., ha permesso al personale della Polizia di Stato di rinvenire altre 30 cartucce per carabina calibro 8, 48 cartucce per pistola calibro 22 e 17 grammi di marijuana suddivisi in 8 dosi.

Da successive verifiche è emerso che l’arma ed il munizionamento rinvenuti e sequestrati erano proventi di un furto avvenuto di recente nel comune di Cerchiara (Cosenza).

Alla luce degli elementi e in considerazione dei suoi precedenti di polizia, nonché per le condotte poste in essere che denotavano una pericolosità sociale del soggetto incline alla commissione di reati di varia natura, N. M. è stato tratto in arresto, e dopo le formalità di rito tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari, per come disposto dal pm di turno Valentina Draetta.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb