Tromba d’aria nel Cosentino, tetti divelti e alberi caduti

Una tromba d’aria ha colpito oggi la zona di Rocca Imperiale, nel cosentino. Squadre dei vigili del fuoco del comando dei distaccamenti di Corigliano Rossano e volontario di Trebisacce sono intervenute per fronteggiare numerose richieste di soccorso.

In particolare gli interventi hanno riguardato tetti ed infissi divelti e alberi abbattuti sulla sede stradale. Al momento i vigili del fuoco non segnalano danni alle persone. Per fronteggiare la situazione è stato chiesto l’intervento anche di squadre di pompieri dalla Basilicata.

