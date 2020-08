Tir sbanda e si schianta, ferito grave il conducente

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora sull’Autostrada del Mediterraneo, a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto nel comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, un auto-articolato è finito fuori carreggiata. Nell’impatto contro il guardrail il conducente del mezzo pesante è rimasto gravemente ferito. La circolazione è stata deviata sulla viabilità limitrofa.

Sul posto sono intervenuti le squadre del 118 con l’elisoccorso, l’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, avvenuta nel tardo pomeriggio anche se permangono disagi e rallentamenti.

