Oltre un kg di droga e 12mila euro cash nel controsoffitto di casa, arrestati madre e figlio

In Via Popilia, a Cosenza, un via vai di persone presso un'abitazione ha insospettito i carabinieri che stamane hanno deciso di fare un blitz con il cane antidroga che ha fiutato quasi 900 grammi di cocaina e 120 grammi di eroina. Trovate munizioni. Lo stupefacente aveva un valore di circa 100mila euro