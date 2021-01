Neve a Cosenza, Occhiuto chiude le scuole. Anche le superiori in Dad? Pare di sì

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto dispone per domani, sabato 16 gennaio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa delle precipitazioni nevose.

In particolare, con il provvedimento del Sindaco è stata disposta la chiusura dei plessi scolatici del territorio comunale, di ogni ordine e grado, compreso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del messaggio di allertamento unificato, emanato dalla protezione civile regionale e che ha previsto una criticità idrogeologica ed idraulica con allerta di tipo giallo, con fenomenologia associata di neve e possibili formazioni di ghiaccio, come effettivamente verificatosi sin dal primo pomeriggio.

La decisione è stata assunta dal primo cittadino anche in considerazione del fatto che l’accumulo di neve e le probabili gelate rendono pericolosa e disagevole la circolazione e, conseguentemente, il recarsi presso i plessi scolastici del territorio comunale.

Non è chiaro se gli studenti delle superiori, già in Dad, debbano o meno seguire le lezioni a distanza. Sul punto abbiano contattato il primo cittadino ma senza ricevere risposte.

Secondo quanto appreso, i ragazzi delle superiori costretti a seguire le lezioni in dad per via dell’emergenza sanitaria, sabato non dovrebbero collegarsi poiché l’ordinanza dispone la chiusura di tutti gli istituti come è avvenuto negli scorsi anni per gli stessi motivi, dad o meno.