Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, muore un anziano

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un uomo di 91 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Morano Calabro (Cosenza) mentre era alla guida della propria automobile. L’anziano, per cause sulle quali sono in corso le indagini dei carabinieri, avrebbe perso il controllo dell’automobile, che è finita contro un muro.

G.F. è deceduto poco dopo il ricovero nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era stato portato con l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.