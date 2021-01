Sanità in Calabria, Guccione: “Nei cassetti della Regione ci sono 1 miliardo e 756 milioni”

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

“La sanità calabrese è seduta su una montagna di soldi non utilizzati: sono disponibili risorse per complessivi 1 miliardo 756 milioni che da oltre un decennio giacciono nei cassetti della Regione per la realizzazione di tre nuovi ospedali, sei case della salute, per l’adeguamento e il potenziamento dell’ospedale di Crotone e Lamezia Terme, per la realizzazione del nuovo ospedale e della cittadella della Salute di Cosenza, per il potenziamento tecnologico del GOM di Reggio Calabria, la realizzazione del nuovo ospedale e della Cittadella della salute di Catanzaro, l’adeguamento funzionale del plesso ospedaliero Mater domini e per l’ammodernamento tecnologico delle Aziende sanitarie regionali. Con Dpcm 24 dicembre 2018 sono stati assegnati alla Calabria 300 milioni di euro di fondi Inail per investimenti in materia di edilizia sanitaria e sociale. Ulteriori 180 milioni di fondi Inail sono stati previsti per il completamento dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Calabria Carlo Guccione (Pd).

Spiega Guccione che “per il nuovo ospedale della Sibaritide sono previsti 143.921.997 euro, per il nuovo ospedale di Vibo 143.965.197 euro, 150.133.542 euro per il nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Dalla stipula dell’accordo di programma sono trascorsi 13 anni e ancora non si è riusciti a realizzare i tre nuovi ospedali per complessivi 1.067 posti letto per acuti. Nell’accordo di programma sottoscritto ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88, in continuità con l’accordo di programma 2007, sono stati definiti interventi strutturali e tecnologici in continuità col precedente programma per realizzare una rete ospedaliera e territoriale efficiente con ospedali dotati di tecnologie avanzate ed adeguate che rispettino la classificazione prevista”.

“Gli interventi – prosegue il consigliere regionale – rientrano tutti nel complessivo quadro programmatico regionale in materia di realizzazione della rete ospedaliera. E’ stato individuato un primo stralcio di interventi per complessivi 701.510.804 euro e, nel dettaglio: 25 milioni per adeguamento e potenziamento dell’ospedale di Crotone, 20 milioni per l’ospedale di Lamezia Terme, 375 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, 45 milioni per realizzare la Cittadella della salute di Cosenza, 1.570.000 euro per potenziamento tecnologico del GOM di Reggio Calabria, 170 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro, 40 milioni per realizzare la Cittadella della salute di Catanzaro e 25 milioni per adeguamento impiantistico e funzionale del plesso ospedaliero Materdomini. È stata sottoscritta una convenzione con Invitalia per la realizzazione delle sei Case della salute e, nello specifico, sono stati previsti, 8.149.648 euro per San Marco Argentano, 9.172.683 euro alla struttura di Cariati, 5.500.000 euro per quella di Mesoraca, 8.100.000 euro a Chiaravalle, 8.250.000 euro per la struttura di Scilla e 9.760.000 per la Casa della salute di Siderno”.

“Sempre con Invitalia – spiega ancora Guccione – è stata stipulata una convenzione per l’ammodernamento tecnologico delle Aziende del servizio sanitario regionale per un importo complessivo di 86.488.637 euro. L’importo servirà ad acquistare e installare 23 nuove Tac, 14 nuove Risonanze magnetiche, 19 Mammografi, 12 Angiografi, 2 Gamma camera, 3 Gamma camera Tac, 3 Pet-Tac e 2 Acceleratori lineari”.

Si tratta di “risorse per complessivi 1 miliardo 756 milioni di euro disponibili per una vera e propria rivoluzione dell’ammodernamento tecnologico e strutturale della rete territoriale e ospedaliera della sanità calabrese che potrebbero inoltre rappresentare un forte e positivo shock per l’economia calabrese. Va impressa una accelerazione per la realizzazione di queste opere e l’acquisto delle nuove tecnologie. Il governo nazionale ha previsto il commissariamento per 50 opere strategiche del nostro Paese al fine di accelerare le procedure di realizzazione. È necessario adottare subito anche per la Calabria questo strumento per far sì che si realizzino in tempi rapidi i nuovi ospedali, le Case della salute e si acquistino le tecnologie necessarie al sistema sanitario calabrese”, conclude l’esponente politico dem.