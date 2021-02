“Sistema Cosenza”, sospesi 9 indagati tra cui Cotticelli, Scura e Belcastro

Sono stati sospesi per un anno i due ex commissari straordinari per il piano di rientro del debito della Sanità in Calabria, Saverio Cotticelli e Massimo Scura, già indagati nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Cosenza” della procura di Cosenza che lo scorso 5 febbraio è culminata con alcune misure cautelari per via dei bilanci truccati all’Asp di Cosenza e le assunzioni clientelari.

Interdetti per dodici mesi anche due Dirigenti generali pro-tempore del Dipartimento Tutela della Salute Politiche Sanitarie presso la Regione Calabria, tra cui l’attuale responsabile Covid della Regione Calabria, Antonio Belcastro e l’ex dg Raffaele Mauro, già colpito dalla misura del divieto di dimora in Calabria; il Direttore del settore VIII nel Dipartimento tutela della Salute, il Direttore Unità operativa Gestione risorse economiche Finanziarie presso l’Asp di Cosenza, il Dirigente amministrativo presso l’unità Bilancio e Contabilità – U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell’Azienda sanitaria.

Il gip ha disposto la sospensione della durata di 6 mesi, nei confronti del Responsabile dell’ufficio Gestione giuridica del personale e del Direttore di medicina legale.

Il provvedimento, eseguito questa mattina dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cosenza, “conferma la validità e la solidità dell’intero impianto probatorio acquisito nel corso delle attività investigative”, è spiegato in un comunicato della Procura cosentina guidata da Mario Spagnuolo.

