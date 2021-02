Vessa e minaccia la madre per i soldi della droga, in cella un cosentino

Voleva soldi, sempre più soldi per comprarsi alcol e droga e se non li otteneva si scagliava con violenza contro chi l’aveva messo al mondo, la mamma, rimproverandole la sua infelice esistenza e triste condizione sociale.

Visto l’andazzo di maltrattamenti e angherie, la signora tempo fa aveva avuto il coraggio di denunciarlo nella speranza di una sua ripresa, purtroppo mai avvenuta. Era stato in carcere per questo.

Uscito di cella e tornato in libertà eccolo di nuovo all’attacco della madre con richieste di denaro che la donna non poteva soddisfare. E ad ogni rifiuto arrivavano minacce, soprusi, ingiurie, urla aggressive e talvolta le botte. Addirittura il tizio arrivava a svegliarla di notte per spaventarla, spaccandole anche i mobili di casa.

Il protagonista di questa brutta storia, purtroppo molto comune, è un 41enne di Cosenza. L’uomo è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza con l’accusa di maltrattamenti, estorsione e lesioni aggravate.

L’ennesima aggressione è avvenuta lo scorso 9 febbraio. Allertato il 112, i carabinieri si sono recati per l’ennesima volta nella casa della signora dove hanno raccolto elementi volti a ricostruire le responsabilità del 41enne che hanno consentito l’emissione di una misura cautelare nel carcere di Cosenza disposta dal giudice presso il Tribunale su richiesta della locale Procura.

